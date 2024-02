Mercato terminé ? 7 retour et une tuile ? Et officiel pour Mughe… Les 3 infos Mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi (dernier jour du mercato hivernal).

5 internationaux de retour avec Gigot et Murillo ? Kondogbia forfait ?

C’est la dernière ligne droite du mercato hivernal qui ferme ce soir. Mais pour Gennaro Gattuso ce qui compte c’est le déplacement de dimanche à Lyon et l’état de son effectif. Le coach italien va disposer d’un choix plus large même si un joueur devrait encore manquer à l’appel…

La CAN est terminé pour la grande majorité des internationaux de l’OM. Seul Chancel Mbemba est encore concerné par les quarts de finale. Du coup, la recrue camerounaise Faris Moumbagna sera disponible, tout comme les Sénégalais Ndiaye et Sarr, Gueye étant légèrement touché au mollet. L’on peut aussi rajouter les retours d’Ounahi et Harit qui sont attendus ce soir et qui devraient donc reprendre l’entrainement demain. Gattuso récupère aussi Samuel Gigot qui était suspendu et pourrait aussi compter sur Amir Murillo qui était annoncé de retour de blessure. Par contre, selon l’Equipe Geoffrey Kondogbia est très incertain pour le déplacement à Lyon. Une nouvelle fois, le milieu de terrain souffre d’une gène musculaire…

• Geoffrey Kondogbia est très incertain pour #OLOM à cause d’une gêne musculaire. Amine Harit et Azzedine Ounahi sont attendus à l’entraînement vendredi et le staff espère pouvoir les intégrer dans le groupe dimanche. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/SCYN2KGNyQ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 31, 2024



L'Olympique de Marseille avait concédé un match nul (2-2) face à Monaco ce samedi soir à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de l'OM Geoffrey Kondogbia s'est exprimé au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« On parle de contre performance car on n’a pas pris les trois points c’est comme ça dans le foot. Mais si on regarde le match on a mis les éléments mais si c’est vrai qu’on a joué à 11 contre 10 puis 9. On a maîtrisé notre sujet, on a eu des occasions très franches, ce n’est pas rentré, ça fait partie du football donc il faut continuer de travailler et il faut croire en nous. Ce qui est le plus dur dans le football c’est le dernier geste, parfois cela ne rentre pas c’est dur à encaisser de ne pas gagner au vélodrome surtout un match que l’on a maîtrisé, » a déclaré le milieu de terrain marseillais.

Mercato terminé pour l’OM ?

Le mercato hivernal 2024 ferme ses portes ce soir à 23h59. L’OM ne devrait plus enregistrer de mouvements excepté le prêt de Mughe à Dunkerque en Ligue 2. Pablo Longoria aurait décidé de garder Clauss et donc d’arrêter de chercher un latéral droit !

Selon RMC, « la tendance est à une journée calme ce jeudi, aussi bien côté départs que côté arrivées. Jonathan Clauss devrait rester à l’OM. Il ne veut pas partir, Marseille n’a pas reçu d’offre convenable. Et le président Pablo Longoria a fait les comptes, demandé à ses équipes de ne pas augmenter la masse salariale, sans attendre un quelconque avis de la DNCG, ce qui a mis un frein à une éventuelle arrivée d’un latéral droit comme Lorenz Assignon ou Zeki Celik. »

Sauf surprise ou offre de dernière minute qui ne se refuserait pas, il est fort probable que l’Olympique de Marseille n’enregistre aucun mouvement sur cette dernière journée du mercato hivernal.https://t.co/AciBTOUwMU — RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2024



Pour rappel, l’OM a transféré Renan Lodi, prêté Vitinha et devrait en faire de même pour Mughe. Côté arrivées, Onana a été prêté, puis Garcia, Moumbagna et Merlin ont été recrutés. L’OM a dépensé près de 23M€ lors de ce mercato !

Officiel, Mughe prêté sans OA à Dunkerque !

Le mercato de l’OM est finalement très actif et pas uniquement dans le sens des arrivées. Après les départs de Lodi et Vitinha, c’est au tour de Mughe de changer d’air. L’attaquant camerounais est officiellement prêté à Dunkerque !

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 👊 L’ailier 🇨🇲 finira sa saison du côté de l’@usldunkerque 🇫🇷, où il est prêté sans option d’achat. pic.twitter.com/meSvq5A6X7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2024



Suspendu depuis son refus de partir à la CAN avec le Cameroun, François-Régis Mughe va retrouver les terrains, mais pas à Marseille. Le jeune ailier de 19 ans était sollicité par plusieurs clubs de Ligue 2, Caen, Saint-Étienne ou encore Angers ont tenté leur chance. Cependant, selon l’Equipe, « c’est bien vers Dunkerque que Mughe va se diriger ce jeudi. Là-bas, il aura davantage l’occasion d’engranger du temps de jeu alors qu’il n’est apparu que sept fois, toutes compétitions confondues, cette saison sous le maillot marseillais. »

Mughe file à Dunkerque !

Avec le probable retour du 4-3-3, Gattuso a voulu conserver ses ailiers Sarr et Henrique. Par contre, le jeune Mughe pourrait grappiller du temps de jeu en Ligue 2. Selon l’Equipe, « les dernières heures du marché seront donc haletantes à Marseille, où du mouvement, dans les deux sens, est aussi possible en attaque. François Mughe cherche du temps de jeu et pourrait en trouver en L2 : Dunkerque et Saint-Étienne sont intéressés par un prêt. » Caen et son coach Nicolas Seube seraient aussi sur les rangs pour récupérer l’ailier droit de l’OM qui a récemment prolongé son contrat.

Mughe en prêt à l’ASSE, Caen ou Dunkerque ?

Dans sa quête d’un attaquant rapide, le @SMCaen a ciblé le jeune Camerounais 🇨🇲 François-Régis Mughe (19 ans). @OM_Officiel est ouvert à un prêt. Le profil correspond aux critères de Nicolas Seube @ASSEofficiel est aussi candidat #mercato https://t.co/XO80kxMCnD — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) January 29, 2024

Selon le journaliste RMC, Fabrice Hawkins comme pour Luis Henrique, l’OM aurait finalement ouvert la porte à la conservation de la recrue estivale Ismaïla Sarr. « Gennaro Gattuso veut garder Ismaïla Sarr. Le Sénégalais fait l’objet de discussions avec Villarreal et suscitait l’intérêt de clubs anglais. Sauf grosse offre avant jeudi soir la tendance est qu’il reste. »

Sauf grosse offre avant jeudi soir la tendance est que Sarr reste

🚨Gennaro Gattuso veut garder Ismaïla Sarr 🔹 Le Sénégalais fait l’objet de discussions avec Villarreal et suscitait l’intérêt de clubs anglais. Sauf grosse offre avant jeudi soir la tendance est qu’il restehttps://t.co/F8cbvaOee2 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2024

Ismaïla Sarr a été éliminé avec le Sénégal face à CIV à la CAN, son avenir reste incertain à l’OM. Selon FootMercato, « Nottingham Forest apprécie tout particulièrement le profil du joueur, habitué aux joutes de la Premier League, et fait actuellement le forcing auprès de lui pour tenter de rafler la mise. » Pablo Longoria avait ouvert la porte à son départ il y a quelques jours en conférence de presse. « Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles. C’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté. »

Nottingham Forest, porte de sortie pour Sarr ?

🚨EXCL: ⚪️🔵🇸🇳 #Ligue1 | 💥 En plus de Villareal, Nottingham pousse pour recruter Ismaïla Sarr. 🗣 Les dirigeants anglais ont contacté ces derniers jours a plusieurs reprises l’international Sénégalais. Avec @sebnonda https://t.co/ne6fg2JBTB pic.twitter.com/u2VCVgHIvh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2024



Arrivé à Villarreal en novembre après son départ de l‘OM, à la suite de la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants phocéens, Marcelino souhaiterait enrôler Ismaïla Sarr en Espagne comme l’indique le media espagnol Relevo. Le technicien de 58 ans apprécierait beaucoup le profil du joueur. C’est lui même qui avait déjà insisté l’été dernier pour que la direction olympienne recrute le sénégalais.

🚨 Villarreal souhaite avoir Ismaïla Sarr 🇸🇳 en prêt ! Pablo Longoria a donné son feu vert pour sa sortie, mais que sous la forme d’un transfert. Les discussions se poursuivent. (@relevo) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/n37eAuCyTD — Infos OM (@InfosOM_) January 25, 2024

Sarr veut finalement rester à l’OM ?

Le journaliste Abdellah Boulma a affirmé ce vendredi que l’intérêt de Villarreal existe bel et bien mais que pour l’heure, l’ancien joueur de Watford n’a pas l’intention de quitter Marseille. Toutefois, Pablo Longoria pourrait laisser filer l’ailier de 25 ans, à condition de récupérer les 13 millions d’euros déboursés sur lui lors du mercato estival.

« Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle pour Sarr, mais les discussions sont ouvertes »

#Longoria sur un potentiel départ d’Ismaïla Sarr: « Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle. Il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour le moment. Sarr est pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions sont… pic.twitter.com/0godNSBPvr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 25, 2024

Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur un potentiel départ d’Ismaïla Sarr à Villarreal, le président de l’OM a confirmé que les discussions étaient ouvertes: « Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle. Il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour le moment. Sarr est pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions sont ouvertes, mais nous sommes très satisfaits de ses performances.»

