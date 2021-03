OM : Payet et Thauvin en dessous de tout…

Replay des 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et texte ci-dessous après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Lille (2-0).

Premier enseignement : L’OM est à 5 points de la 5e place

L’objectif de l’OM pour cette fin de saison, hormis de voir ce que va proposer Sampaoli, est de terminer 5e. Avec cette défaite, l’OM se retrouve à 5 points du RC Lens qui s’est imposé face à l’ASSE. Les marseillais sont 8e à 2 points du FC Metz et 1 du MHSC. L’OM s’incline à la fin de la rencontre mais l’ensemble reste brouillon et peu convaincant même si le LOSC a eu du mal à valider ce succès.

Deuxième enseignement : Frilosité initiale

Face au LOSC, Nasser Larguet a décidé d’aligner le fameux 4-3-3 de son prédécesseur Villas-Boas. Ntcham est venu s’ajouter au milieu de terrain. Résultat l’OM n’a pas existé pendant 30 minutes, Milik n’a reçu aucun ballon. Pire, Lille a largement dominé cette période. Le coach intérimaire a donc été obligé de repasser en 4-2-3-1, Ntcham devenant un ailier gauche. Finalement, ce dernier est sorti à la mi-temps au profit de Khaoui. L’entrée de Germain à la place de Thauvin ne changera pas grand-chose. Benedetto remplace Payet à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, un peu tard pour passer en 4-4-2. A quoi cela sert d’avoir un Milik seul devant si le bloc reste trop souvent bas et isole donc son attaquant comme cela a été fait par le passé pour Germain, Mitroglou ou encore Benedetto.

Troisième enseignement : Payet et Thauvin en dessous

On a tendance à les opposer, et ce n’est pas nouveau, mais ils ont un point commun, ils ne pèsent pas sur le jeu. Thauvin n’a pas fait de différences sur son côté droit, inexistant. Payet a été d’une maladresse étonnante dans son jeu de passe et ses centres. Certes, le meneur de jeu a fait les efforts, et travaillé défensivement, il n’a pas hésité à se repositionner mais n’a pas été incisif devant. Et c’est ce que l’on attend de lui. La sortie de Thauvin à la 62e est donc logique, mais pas pour encore positionner, comme AVB, Germain sur un côté. Luis Henrique va encore être un thème récurrent pour Rayane dans le tchat…