OM: Echouafni surpris par la prestation face à Lorient

Dans un match ultra important, l’OM s’est imposé hier, sur la pelouse du Moustoir, à Lorient (0-3). Une victoire qui permet aux hommes de Sampaoli de reprendre leur deuxième place à deux journées de la fin. Sur le plateau de l’Équipe du soir, Olivier Echouafni a loué les qualités de son ancienne équipe dans ce match.

Une victoire en forme de soulagement. Hier, l’Olympique de Marseille a remporté un match très important à Lorient (0-3) au Moustoir. Un large succès qui a soulagé tous les supporters de l’OM. Car avant le match, il y avait quelques motifs d’inquiétudes. Une série de matchs sans victoires, des joueurs émoussés, la blessure de Dimitri Payet, indisponible jusqu’à la fin de la saison, Monaco et Rennes qui reviennent à hauteur au classement, deux derniers matchs contre Rennes et Strasbourg, Marseille devait montrer du caractère pour s’imposer en Bretagne.

ils envoient un signal fort à leur adversaires

Et les phocéens ont répondu présents. Grâce à Dieng, Guendouzi et Gerson, les marseillais se sont imposés et permettent à leur équipe de récupérer leur deuxième place après leur victoire, vendredi à Lille (1-2). Ancien joueur du club, Olivier Echouafni désormais consultant sur l’Équipe du soir, a tenu à souligner la force de caractère de l’OM:

« Je trouve que c’est surprenant et étonnant de voir cette prestation après ce qu’ils viennent de subir avec l’élimination en demi-finale. Il y a eu la défaite face à Lyon à domicile aussi, deux matchs sans victoires (…) le contenu est bon, la victoire est logique, dans des circonstances pas évidentes et donc oui, ils envoient un signal fort à leur adversaires. » Olivier Echouafni – Source: L’Équipe du soir (08/05/2022) Echouafni met en avant le banc de l’OM !

En difficulté avec toutes les blessures qui surviennent au pire moment de la saison, Marseille va devoir compter sur les ressources de son banc de touche pour les deux derniers matchs. Un point qui inquiète en plus haut lieu mais que l’ancien milieu défensif de l’OM ne semble pas craindre pour les olympiens après ce qu’il a vu à Lorient :

« En même temps ce qui va faire la différence c'est surement l'état de fraicheur avec le banc de touche. Il y a des joueurs qui ont moins joué, je pense à Harit qui apporte du dynamisme à cette équipe, Gerson aussi, qui a été plus régulier tout au long de la saison (…) Après le match contre Feyenoord, on les a senti très émoussés (…) ce qui est important aujourd'hui, c'est l'identité de jeu, aujourd'hui peu importe le joueur, il s'incruste à l'intérieur et ils savent ce qu'ils ont à faire et ça c'est important, c'est la preuve que Sampaoli a apporté une identité de jeu » Olivier Echouafni – Source: L'Équipe du soir (08/05/2022)