OM / Equipe de France : La grosse mise au point de Didier Deschamps concernant Kamara !

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France. Le milieu de terrain de l’OM Boubacar Kamara a été appelé par le sélectionneur des bleus pour la première fois. Ce dernier a expliqué son choix en conférence de presse.

En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a expliqué pourquoi il a choisi d’appeler pour la première fois Boubacar Kamara en équipe de France.

« Boubacar Kamara est là grâce à ce qu’il réalise avec son club, dans un registre bien particulier. Même si c’est dû à l’absence d’autres joueurs qui avaient l’habitude d’être là, et la blessure de Paul Pogba notamment. A aucun moment, je ne sélectionnerais un joueur pour l’empêcher d’avoir un deuxième choix », s’est défendu Didier Deschamps en conférence de presse. A partir du moment où le joueur a une position très claire, à savoir que son objectif est d’être international français, il n’y a pas de discussion à avoir », Didier Deschamps – Source : conférence de presse 18/05/2022

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌

Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2022