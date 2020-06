OM : Eyraud annonce « de grandes manœuvres » et « un football post-2024 qui ne sera plus le même »

Il avait déjà évoqué de possibles innovations dans le football, le président Eyraud veut toujours transformer ce sport et l’a encore expliqué à France Football…

JHE ne sera pas un directeur sportif bis mais il pense au futur du football qu’il voit énormément changer dans les prochaines années…

avec la crise, les réflexions vont s’accélérer — Eyraud

«On doit donc consacrer énormément de temps à réfléchir en profondeur et à échanger sur ce que sera le football du 21ème siècle car le paysage et les habitudes ont fortement changé. D’ailleurs, je peux vous dire que les grandes manœuvres ont commencé et qu’avec la crise, les réflexions vont s’accélérer et que le football post-2024 ne sera plus le même…» Jacques-Henri Eyraud – France Football juin 2020

Invité au Sommet start-up et innovation de Aix-en-Provence en avril 2019, Jacques-Henri Eyraud avait proposé que les buts marqués en dehors de la surface en Ligue 1 comptent double, comme dans un célèbre jeu vidéo…

un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points — Eyraud

« Le jeu Fifa a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (deux buts, ndlr). Pourquoi pas, demain, sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ? » Jacques-Henri Eyraud – source : Sommet start-up et innovation

JHE est d’ailleurs revenu ce mardi dans son interview à France Football sur cette intervention qui lui avait valu des moqueries… (encore aujourd’hui y compris par le président Aulas).

Imaginez si c’est moi qui avais dit ça ! — Eyraud

«À cette même conférence, Arsène Wenger était aussi invité et a dit des choses passionnantes, l’une d’entre elles étant que le manager du futur ne serait pas un spécialiste du football mais serait un data scientist. Imaginez si c’est moi qui avais dit ça ! Mais, quand c’est Arsène Wenger, on écoute et on trouve, comme moi, que ça mérite de faire réfléchir. Car je pense que le foot doit se remettre en question.» Jacques-Henri Eyraud – France Football juin 2020