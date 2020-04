OM : « Eyraud n’était pas loin de sauter l’été dernier, mais c’est lui qui l’a sauvé… »

Malgré une gestion financière catastrophique, le président Eyraud n’a pas fait les frais cette situation l’été dernier. Selon le journaliste Romain Molina c’est surtout grâce à l’intervention du président de la Ligue Didier Quillot…

L’OM a brûlé les 200M€ annoncé et a totalement fait exploser sa masse salariale. Dans le viseur du Fair Play financier et contraint de combler les dettes, le club n’est pas au mieux. Si Rudi Garcia a été logiquement débarqué l’été dernier, le président Eyraud, qui avait signé les chèques et qui avait lui même prolonger le coach aujourd’hui à Lyon, a été épargné. Lors d’un live sur sa chaîne Youtube, le journaliste indépendant Romain Molina a affirmé que sa tête avait été sauvée grâce à l’intervention de celui qui l’avait placé, le président de la Ligue : Didier Quillot.

c’est Quillot qui a permis à Eyraud de rester à Marseille — Molina

« L’été dernier, Didier Quillot (directeur général de la Ligue) a été dans les bureaux de McCourt lors de la tournée de l’OM aux USA. Et c’est Quillot qui a permis à Eyraud de rester à Marseille. À l’époque, c’était déjà lui qui avait placé Eyraud à McCourt. Et quand ça a été chaud pour Eyraud l’été dernier, et j’attend qu’il démente, c’est le directeur général de la LFP qui lui a sauvé le cul. Ça pose certaines questions. (…) McCourt a dû se rendre compte qu’il y avait un problème dans la gestion. Car le trou financier de l’OM est catastrophique, on parle quand même d’au moins 80 millions d’euros. Donc Eyraud n’était pas loin de sauter l’été dernier, mais c’est Quillot qui l’a sauvé… » Romain Molina – Source: Youtube