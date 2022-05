OM – Feyenoord: Inquiétude avant l’arrivée des supporters néerlandais !

Jeudi soir, l’OM reçoit le Feyenoord Rotterdam pour sa demi-finale retour de Conference League. Pour ce match qui s’annonce bouillant, 5000 supporters du Feyenoord feront le déplacement dans la ville phocéenne. Si la majorité seront bien présents dans le stade, un peu plus de 1500 fans seront sans billet selon les informations de La Provence. De quoi créer une nouvelle inquiétude pour la direction olympienne qui veut sans doute éviter le même scénario que contre le PAOK.

C’est l’un des rendez-vous de l’année pour l’Olympique de Marseille et ses fans. Ce jeudi soir, Marseille recevra le Feyenoord pour jouer la demi-finale retour de Conference League. Après un match aller au scénario dantesque qui s’est soldé par une courte défaite des olympiens (2-3), le match retour s’annonce très chaud, les hommes de Sampaoli devront gagner par au moins un but d’écart et tout le monde rêve de revivre un scénario digne du OM-Leipzig d’il y a 3 ans. Les phocéens pourront compter sur un Vélodrome une nouvelle fois survolté malgré la fermeture du virage Nord.

À lire également: OM: Aulas proteste et clashe Sampaoli !

Pour ce grand rendez-vous, l’OM accueillera dans son stade au moins 3.200 supporters néerlandais. Après un match aller où les supporters olympiens se sont déplacés à Rotterdam sans incidents majeurs, on espère une histoire similaire pour le match retour. Néanmoins, selon les informations de La Provence, 1500 supporters en plus du Feyenoord feront le déplacement à Marseille sans posséder de places et tenteront d’en trouver au marché au noir. De plus, si on en croit le journal local, 500 d’entre eux sont considérés comme « des supporters à risques ». Un dispositif de sécurité exceptionnel sera donc mis en place pour encadrer l’arrivée de ces fans et éviter les affrontements comme cela a pu être le cas avec les supporters du PAOK.

🔹5.000 supporters de Feyenoord feront le déplacement à Marseille dans les prochaines 48h. 3.200 d’entre eux seront présents au Vélodrome et les 1.500 autres ne possèdent pas de billet. 500 d’entre eux seraient des « supporters à risque ». (@laprovence)#OMFEY #TeamOM #UECL pic.twitter.com/jM9gke7UtG — MercatOM (@Mercat_OM) May 3, 2022

Une fan zone et pas de cortège pour les néerlandais !

Selon les informations de RMC Sport, une fan zone sera mise en place près des plages du Prado pour accueillir les fans du Feyenoord et éviter tout débordements. Un espace réservé où tout sera fait pour garder au maximum les supporters dans la zone. Des animations, un DJ, des food trucks seront mis à disposition.

Enfin, habitués généralement à employer le « fan walk » où ils se rendent à pied et en chantant au stade, les supporters du Feyenoord ne seront cette fois-ci pas autorisés à le pratiquer pour éviter des débordements aux alentours du stade ou dans la ville.

À lire également: OM : Milik, trop de blessures pour être régulier ?