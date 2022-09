OM – Francfort : L’adjoint aux sports de la ville de Marseille est inquiet

Invité sur le plateau de BFM Marseille ce matin, l’adjoint au sport de la ville de Marseille Sebastien Jibrayel à émis des inquiétudes sur la gestion des nombreux supporters de l’Eintracht Francfort présent en centre ville aujourd’hui.

« Je fais confiance en nos forces de l’ordre »

En direct ce matin sur BFM Marseille, Sebastien Jibrayel, adjoint au maire, s’est dit inquiet de la situation vis à vis des supporters du club allemand dont certains n’on même pas de billets pour le match de ce soir :

« Quand on voit ce qui s’est passé sur le Vieux-Port, on peut s’inquiéter de la journée qu’on va vivre. Alors évidemment, on a canalisé les 3300 supporters qui vont arriver sur la place de la joliette mais derrière tout ça quid des 5000 allemands qui vont arriver sans billets et qui vont se déplacer dans la ville de Marseille ? Donc je fais confiance en nos forces de l’ordre qui met tout en œuvre pour sécuriser les accès etc, ça va pas être facile pour eux ! Donc je les remercie par avance et derrière j’appelle la plus grande vigilance de la part des marseillaises et des marseillais. » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

« Ca ne sera pas simple pour eux (les forces l’ordre) , on a des personnages assez dangereux qui débarquent je pense qu’ils sont pas dans un esprit de de fête du football, de fête populaire! » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

« Au stade la boule au ventre »

Sébastien Jibrayel a ensuite était questionné sur la non interdiction de déplacement des supporters francfortois malgré la réputation sulfureuse de certains d’entre eux :

» Les lois européennes aujourd’hui n’interdisent pas le déplacement des populations. Tu ne peut pas les sanctionner car ils n’ont pas été encore sanctionnés sur des matchs précédents donc pour nous c’est compliqué d’interdire un déplacement de cette équipe. J’ose espérer que l’UEFA et que l’Europe, la communauté européenne se réunira et prendra des décisions fortes parce qu’aujourd’hui ça devient match à tension alors que tout Marseille attend le retour des soirées européennes de Ligue des Champions. Ça devrait être une belle fête et au final c’est la boule au ventre que certains supporters vont aller au stade. » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

