OM : Quand McCourt promettait de corriger ses erreurs et d’investir…

Alors que la saison vient de démarrer depuis bientôt un mois, Frank McCourt démontre toute sa détermination à redresser la situation de l’Olympique de Marseille aux côtés de Pablo Longoria. Malgré une situation financière compliquée, de nombreux renforts sont arrivés cet été.

Ce n’est pas une surprise. La situation financière de l’Olympique de Marseille est loin d’être idéale. En grande difficulté suite aux erreurs commises par Jacques-Henri Eyraud ainsi que Rudi Garcia les saisons précédentes, Frank McCourt tente tant bien que mal de sortir la tête de l’eau sur le plan financier et sur le plan sportif.

Pour réussir cette mission, l’Américain a confié les rênes du club à Pablo Longoria. Arrivé l’été dernier en tant que « Head of Football » l’été dernier, Pablo Longoria a finalement pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la fin du mois de février. Après une gestion calamiteuse, l’ancien président de l’OM n’était plus du tout désiré par l’ensemble des supporters.

De son côté, Pablo Longoria est parvenu à remettre le football au coeur du projet de l’Américain. Très apprécié pour son professionnalisme, l’Espagnol est parvenu à recruter de nombreux joueurs afin que l’OM soit compétitif en championnat et en Ligue Europa cette saison.

On doit investir, sinon on n’avance pas – Frank McCourt

En juin dernier, Frank McCourt ainsi que Pablo Longoria s’étaient rendus à Kedge. Pendant près d’une heure et demi, l’Américain en avait profité pour répondre aux multiples questions posées par les étudiants. Parmi les sujets évoqués, Frank McCourt leur avait affirmé que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre et qu’il comptait toujours investir à l’avenir.

« Nous avons beaucoup de chances à Marseille : il y a très peu de clubs en Europe qui ont réellement la possibilité de passer à un niveau supérieur. Et l’OM fait partie de ceux-là. Je regarde d’où on vient, et oui, je pense avoir commis des erreurs. Je regarde où on va, et je veux corriger ces erreurs ! Et ensuite, je veux atteindre un niveau supérieur. Je regarde aussi les progrès effectués. C’est compliqué mais nous sommes sur la bonne voie. La question de l’investissement est compliquée, mais c’est impératif. On doit investir, sinon on n’avance pas. J’espère aussi que nous pourrons investir un peu plus judicieusement à l’avenir parce qu’on a peut-être fait de mauvais choix avant. » Frank McCourt – Source : OM.fr (14/06/2021)

1/ L’#OM peut passer à un niveau supérieur (capitaliser ↗️💲) 2/ corriger les erreurs (organisation précédente) 3/ j’espère pouvoir investir (DNCG) 4/ il faudra investir sinon on avance pas (💲💶💵) Donc la DNCG doit être au courant qu’il a, et va investir ? 😴🤨🙃#TeamOM pic.twitter.com/C261IxWocn — Pinaldo Ⓜ️🤍💙🤍💙🤝 (@Pinaldo3) September 5, 2021

Des propos qu’il avait déjà tenu dans les colonnes de La Provence en mars dernier, lors de son retour à Marseille pour évoquer la nouvelle organisation de l’OM et la nomination de Pablo Longoria à la tête du club.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)