OM : Gattuso s’enflamme sur ses joueurs et les supporters !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

« Je suis très content aujourd’hui. La première mi-temps a été une grande performance au niveau tactique, technique. La seconde, on a souffert mais c’est normal. (…) Vous (journalistes) étiez souvent surpris de la confiance des joueurs en conférence de presse. C’est grâce à eux si l’on remonte, ils croient en ce qu’ont fait. (…) En réalité, on a encore rien fait, l’objectif c’est de continuer à grappiller des points et prendre des places au classement. (…) Le public ? (en français) Chapeau ! Je remercie milles fois le public. Si on a aussi bien débuté, c’est grâce à cette atmosphère. Ce n’est pas un hasard si on a ces résultats ici. Le public est un vrai plus pour nous », a déclaré l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso au micro de Prime Video au terme de la rencontre.