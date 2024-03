OM: Gerets mis à l’honneur face au PSG !

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille (2007-2009), Eric Gerets sera au Vélodrome ce dimanche pour la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Comme chaque année, le Classique qui oppose l’OM et le PSG va attirer au Vélodrome quelques anciennes gloires olympiennes ou personnalités publiques. C’est le cas d’Eric Gerets, ancien coach olympien entre septembre 2007 et mai 2009. Le Belge, particulièrement apprécié par les supporters, a laissé de grands souvenirs à Marseille avec un podium à la clé dès sa première saison et une lutte pour le titre en 2009.

Gerets sur la pelouse avant le coup d’envoi

Gerets est arrivé ce samedi midi à Marseille et y passera le week-end en famille. Le club phocéen devrait d’ailleurs le mettre à l’honneur avant le match, et au minimum le faire descendre au bord de la pelouse avant le coup d’envoi d’après les informations de RMC Sport.

Eric Gerets fêtera ses 70 ans en mai prochain. Il est affaibli physiquement mais très ému et ravi de retrouver la cité phocéenne l’espace de quelques jours.

