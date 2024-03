OM: quel onze face au PSG (avec tous les blessés) ?

L’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur deux défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale.

L’infirmerie marseillaise est pleine avant ce Classique. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Clauss, Sarr et Murillo sont également forfaits. Garcia, Gueye, Balerdi et Gigot sont incertains.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Gigot, Balerdi, Mbemba et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Ounahi et d’Harit en tant que meneur de jeu derrière le duo Aubameyang–Ndiaye.

Un 4-3-1-2 bricolé ?

Lopez Mbemba Balerdi Gigot Merlin Veretout Kondogbia OunahiHaritAubameyang Ndiaye

Interrogé ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confié sa méthode pour tenter d’inquiéter le PSG: « S’il y a plus de talent dans l’équipe d’en face et que vous voulez réaliser un exploit, il faut trouver des solutions. Être beaucoup plus concentré, agressif et habile avec le ballon. Tenir également la balle dans certains moments. Il faut pratiquement faire le match parfait. On l’a déjà fait. On a toujours su s’adapter à la situation. Le match face à Villarreal est le sommet. Il faudra faire encore mieux. Le Stade est à guichet fermé. C’est LE match. Il s’agit des deux équipes les plus titrés de France. Sur un match, c’est possible. Dans un match de football, il y a toujours un espoir.»

