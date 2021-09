OM: Germain fait le bilan de son aventure marseillaise

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille libre, Valère Germain a rejoint Montpellier. Déjà buteur pour son premier match, il semble se plaire du côté de l’Hérault. Il est revenu sur son aventure marseillaise…

Valère Germain ne s’est jamais réellement imposé à l’OM. Jamais utilisé par Jorge Sampaoli, il a rejoint Montpellier qui a perdu ses deux buteurs, Laborde et Delort. Déjà buteur, il pourrait réaliser une belle saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Dans un entretien accordé au site officiel du MHSC, Valère Germain est revenu sur son aventure à l’Olympique de Marseille :

J’y ai vécu de très bons moments– Germain

« Je voulais jouer dans un club où mon père avait évolué, je trouvais ça sympa. Petit, je supportais l’OM aussi, donc il m’aurait manqué un truc dans ma carrière si je n’avais pas évolué dans ce club. Je l’ai fait, j’y ai vécu de très bons moments, d’autres très compliqués, mais cette expérience m’a fait grandir autant sur le plan footballistique que sur le plan humain. Ça s’est passé comme ça s’est passé, je ne regrette rien. » Valère Germain— Source: Site MHSC (20/09/21)

🗨 « J’ai senti dès mes premiers ballons que le public m’accompagnait et me poussait beaucoup. Ça fait plaisir »

Avant #MHSCFCGB, Zoom sur la carrière de Valère Germain Portrait ➡ https://t.co/B1epS2pscP pic.twitter.com/OfSgbsEvK7 — MHSC (@MontpellierHSC) September 20, 2021

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison. Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe. » Valère Germain – Source : Canal+ (24/04/2021)