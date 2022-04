OM : Gerson au-dessus de Paqueta et Neymar ?

Grâce à sa récente victoire sur le terrain du Stade de Reims (0-1) dimanche soir à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille consolide sa deuxième place et entrevoit un peu plus sérieusement la Ligue des champions. L’unique buteur de la rencontre Gerson a permis à l’OM d’arracher les trois points dans un match disputé.

Le succès sur la pelouse du Stade de Reims dimanche ont permis aux Olympiens de reprendre six points d’avance sur Rennes, troisième. Le match a été compliqué pour l’OM, ce n’était pas le meilleur cette saison, mais au mental comme souvent, les joueurs de Jorge Sampaoli ont su arracher cette victoire très importante. Le seul buteur du match, Gerson, a su faire admirer tout son talent sur son but amené par une série de dribbles. L’international brésilien a beaucoup été critiqué en début de saison à cause de son faible rendement comparé à l’investissement financier pour le faire venir (plus de 20 millions d’euros). Depuis quelques mois, Gerson semble avoir trouver ses marques et est considéré comme un joueur important dans l’OM de Jorge Sampaoli.

Gerson est le Brésilien qui réalise la meilleure saison dans le championnat de France

Sur le plateau de Winamax TV, le consultant Walid Acherchour a rendu hommage à Gerson, le milieu de terrain semble retrouver son meilleur niveau après des débuts compliqués à l’OM. L’international brésilien a inscrit sept buts et délivré sept passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Le consultant Winamax TV souligne la bonne saison de Gerson en le comparant avec les autres joueurs brésiliens du championnat en disant que le marseillais fait une meilleure saison que certains de ses compatriotes en Ligue 1.

La question peut se poser par rapport aux Brésiliens. Bruno Guimaraes est parti à Newcastle. Les gros brésiliens sont Marquinhos, Neymar et Paqueta notamment. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur brésilien en France parce que quand Neymar décide, bah ça reste le meilleur aujourd’hui. Marquinhos et Paqueta sont aussi au-dessus. Mais maintenant, je pense que Gerson est le Brésilien qui réalise la meilleure saison dans le championnat de France. J’en suis persuadé. Quand on voit le contexte d’adaptation. Quand je vois le contexte collectif, le fait de s’imbriquer avec plusieurs rôles sous Sampaoli. (…) Son adaptabilité, son rendu et sa progression, je trouve ça très intéressant. Walid Acherchour – Source : Winamax TV (25/04/2022)

Une fin de saison excitante attend l’OM et Sampaoli devra compter sur l’ensemble de son effectif y compris d’un Gerson de ce niveau-là pour remplir les objectifs à savoir se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence.