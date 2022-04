OM : Payet revient sur son rôle et l’importance de la C4 !

Dans l’émission Late Football Club diffusée sur Canal +, Dimitri Payet s’est livré sur la fin de saison qui attend l’OM, sur la Coupe d’Europe en marge de la double confrontation contre le Feyenoord, mais aussi sur son rôle dans l’effectif en tant que capitaine.

Avec un système de jeu qui lui correspond bien cette saison, Dimitri Payet réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière à aujourd’hui 35 ans avec notamment 12 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Véritable chouchou du Stade Vélodrome, le Réunionnais garde malgré tout un bon souvenir de l’épopée de 2017/2018 qui a vu l’OM perdre en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann (0-3). Dimitri Payet revient sur l’importance et l’engouement que procure une Coupe d’Europe à Marseille et sur l’amour des supporters pour le club au quotidien.

A LIRE AUSSI : Feyenoord – OM : Les supporters marseillais vont pouvoir se faire entendre à Rotterdam !

C’est quelque chose d’exceptionnel, c’est pas pour manquer de respect à notre championnat mais c’est différent, j’ai eu la chance de vivre une épopée en 2017/2018. Ici, moi j’habite proche du stade je suis sans cesse rappelée par les supporters sur un match, une action, la fin de saison, sur plein de choses il y a toujours quelque chose à dire sur l’OM donc c’est sûr qu’en vivant à Marseille on n’échappe pas à cette ferveur. » Dimitri Payet – Source : Canal + (25/04/2022)

Je suis plus un leader technique sur le terrain que quelqu’un qui va emmener son équipe – Payet

Pièce maîtresse du style de jeu de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet donne plus d’informations sur le type de leader qu’il est, de l’importance qu’il a pris dans l’effectif et sur l’évolution de son rôle sur le terrain et en dehors depuis son arrivée à l’OM.

Je n’ai pas une âme de capitaine en soi, après le temps et l’expérience a fait que j’ai le brassard aujourd’hui et que le Dimitri Payet qui avait 20 ans n’était peut-être pas aussi bon que le Dimitri d’aujourd’hui parce qu’il lui manquait plein de choses, de l’expérience, de la maturité d’être un peu plus malin, c’est vrai que le fait d’avoir passé quasiment huit ans ici ça vous fait grandir beaucoup plus vite. Pour ma part, je suis plus un leader technique sur le terrain que quelqu’un qui va emmener son équipe mais sans forcément avoir des discours mais c’est rare. Dimitri Payet – Source : Canal + (25/04/2022)

A LIRE AUSSI : OM : Gerson, l’homme fort !

Si la qualification en demi-finale de Ligue Europa Conférence est devenue effective, c’est grâce en partie à Dimitri Payet et sa demi volée de l’extérieur de la surface, le milieu de terrain explique cette action qui a fait le tour du monde.

C’est une combinaison, c’est un but aussi qui arrive parce qu’il y a quelques années, j’ai eu le même type de ballon, j’ai voulu la contrôler, j’ai raté mon contrôle et il y a eu une contre-attaque et on s’est pris un but. Je me suis dit que si j’en avais une un jour, quitte à la mettre dans la tribune, je la tenterai, au moins je ne prendrai pas de risques. Mais cette fois-là ça a donné ce joli but. Dimitri Payet – Source : Canal +

Les supporters attendent une fin de saison positive – Payet

L’Olympique de Marseille se déplace jeudi à Rotterdam pour y affronter le Feyenoord dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, Dimitri Payet donne son sentiment sur le match qui attend l’OM et sur les objectifs du club dans cette compétition.

Je pense qu’on a eu un entraînement avec ce déplacement en Grèce avec un public très très chaud donc voilà c’est sûr on s’attend bien évidemment à un match très difficile chez eux qui voudront gagner, après à nous de prendre ce match comme on a pris les autres avec l’idée de mettre notre jeu en place et d’essayer de les mettre en difficulté le plus possible. Si on a la chance de pouvoir aller s’offrir une finale de Coupe d’Europe, on fera tout ce qu’il faut pour et l’objectif c’est ça parce que les supporters attendent une fin de saison positive. Dimitri Payet – Source : Canal +

Dimitri Payet réalise une belle saison, saison qui pourrait se terminer avec un titre au bout, qui serait le premier de l’international français dans sa carrière. Une chose est sûre, c’est que la fin de saison s’annonce palpitante avec une deuxième place à aller chercher en Ligue 1 et ce parcours en Ligue Europa Conférence qui captive les supporters phocéens.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Négociations à venir avec Pulgar ?