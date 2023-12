OM : Gigot confirme ce problème récurent !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est remonté à la 6e place de Ligue 1 grâce à une série de 4 victoire de suite. Pour autant les marseillais sont encore inconstants dans le jeu, avec très souvent une baisse de rythme énorme en seconde mi-temps comme l’a confirmé Samuel Gigot en conférence de presse ce mardi.

En conférence de presse mardi, Samuel Gigot a évoqué l’inconstance de son OM. « Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité. On a du mal à se remettre dedans, on baisse en intensité. C’est aussi ça le sport… Il faut qu’on continue à attaquer, aller vers l’avant. Il ne faut rien lâcher. On a réussi à gagner ces matchs alors qu’avant on ne les gagnait pas ».

Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité

#Gigot : « Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité. On a du mal à se remettre dedans, on baisse en intensité. C’est aussi ça le sport… Il faut qu’on continue à attaquer, aller vers l’avant. Il ne faut rien lâcher. On a réussi à gagner… pic.twitter.com/UgBhQah81Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023



Le coach Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce mardi et a évoqué le capitanat ! En l’absence de Rongier, c’est Gigot qui semble avoir la primeur sur le brassard. Ces dernières semaines, Samuel Gigot semble avoir pris le dessus sur les autres joueurs pour le brassard de capitaine. Le défenseur central français passe devant Mbemba ou encore Pau Lopez qui est pourtant là depuis plus longtemps que lui. Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce mardi et a expliqué sa décision.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM prolonge Mughe avec un nouveau contrat longue durée !

#Gattuso sur Gigot : « Quand je suis arrivé, il y avait 5 capitaine. Rongier, Pau Lopez l’a porté aussi quelques matchs, c’est l’un des plus anciens. Mais sincèrement, je n’aime pas que le gardien soit capitaine. Gigot, je l’apprécie beaucoup pour son professionnalisme, son… pic.twitter.com/Az1l5AsOyD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023



« Quand je suis arrivé, il y avait 5 capitaine. Rongier, Pau Lopez l’a porté aussi quelques matchs, c’est l’un des plus anciens. Mais sincèrement, je n’aime pas que le gardien soit capitaine, explique le coach avant de préciser : Gigot, je l’apprécie beaucoup pour son professionnalisme, son charisme. Il parle beaucoup sur le terrain, c’est un rôle important. Ce sont tous des joueurs bien éduqués qui font beaucoup pour l’OM. J’apprécie Gigot pour son esprit de guerrier. Les joueurs savent qu’il faut de la continuité. J’insiste sur ça depuis mon arrivée. Ils savent que c’est un domaine que l’on doit améliorer »

Rongier, Correa et Lodi absents

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe ».

A lire : OM : « Il faut les bouger », le message envoyé par Montpellier aux Marseillais !A lire : OM : Quel onze face à Montpellier?