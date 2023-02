OM : Gigot, le guerrier dépasse ses émotions !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au PSG au Stade Vélodrome. Les marseillais sont qualifiés pour les quart de finale. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Samuel Gigot.

L’OM s’est imposé 3-1 face au PSG dans un stade Vélodrome en ébullition mercredi soir. Les hommes d’Igor Tudor n’ont pas raté leur entame cette fois et ont pris le PSG à la gorge. malgré une première occasion en contre pour Nuno Mendes, bien sortie par Lopez, c’est bien l’OM quui a largement dominé cette première mi-temps. Letexier a oublié un penalty suite à une main de Hakimi, Under fait brillé par deux fois Donnarumma, Clauss et Kolasinac ont eu deux belles occasions. Mais c’est finalement Under qui est allé cherché un penalty face à Ramos. Sanchez a transformé l’occasion ! Le PSG a réagi avant la mi-temps, Neymar a trouvé le poteau, puis Ramos a égalisé de la tête suite à un corner imaginaire. Le second acte a été plus équilibré, mais c’est bien l’OM qui a repris l’avantage suite à une énorme frappe de Malinovskyi ! Messi & co ont tenté de revenir mais la défense olympienne a tenu bon malgré la présence de Ramos aux avant-postes, ces têtes ont iniquités Lopez. Finalement l’OM s’impose et file en quart de finale.

La note de Samuel Gigot : 8/10

Son appréciation

« Gigot, le guerrier dépasse ses émotions !

Il résume à lui tout seul l’intensité demandée par Igor Tudor. Encore un gros match du défenseur central qui est encore plus motivé dans ce genre de match ou son côté supporter lui apporte une âme supplémentaire. Il arrive a parfaitement gérer ses émotions. Solide dans les duels et en défense, il n’héiste pas à se projeter pour déstabiliser la défense adverse. Un combattant qui colle bien au club, une belle trouvaille de Longoria.

Les notes des médias

L’Equipe 8/10 Quelle débauche d’énergie ! Que ce soit dans le marquage de Lionel Messi ou pour venir apporter le surnombre, le Français a confirmé sa grosse prestation de dimanche face à l’OGC Nice. Même dans les moments où il a semblé cramé physiquement, il a su trouver des ressources pour ne pas baisser d’intensité. Maxifoot 8/10 Dans la lignée de sa grosse performance contre Nice, le défenseur central a encore livré un énorme combat. Face à Messi et Neymar, il a dominé les airs et souvent mis le pied où il fallait. Il monte clairement en puissance ! Footmercato 8/10 Le patron de l’arrière-garde olympienne, une nouvelle fois. Très autoritaire dans toutes ses interceptions, il n’a laissé que des miettes aux attaquants du PSG. Il n’a pas eu peur non plus de monter aider ses coéquipiers sur le front de l’attaque. Il est encore monté d’un écran au retour des vestiaires. Une partition bluffante et sans bémol.

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)