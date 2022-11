OM : Gigot, nous laisse sur notre faim…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-3 à Monaco et termine bien cette première phase de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Samuel Gigot.

L’OM s’est imposé au bout du suspens à Monaco dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps clairement à l’avantage des hommes de Tudor, les marseillais ont encore vendangé au moins 4 occasions franches. C’est finalement, Sanchez qui a ouvert le score d’un superbe coup franc. Pourtant, Monaco est revenu dans la partie grâce à un penalty généreusement offert juste avant la pause. La seconde période a été bien différente, l’OM a perdu le contrôle du match et Monaco a pris l’avantage au score. La grosse blessure d’Harit a jeté un gros froid, mais finalement les olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser par Veretout et même arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à la détermination de Payet passeur décisif pour la tête de Kolasinac. Le stade Louis II a explosé. Les joueurs ont fêté ce résultat avec leurs supporters après la rencontre.

La note de Samuel Gigot : 4/10

Son appréciation

« Gigot, nous laisse sur notre faim…

Il avait lâché toute sa rage après son but décisif face à Lyon, le défenseur était de nouveau titulaire face à Monaco. Comme Balerdi, il n’a pas été rassurant. Des relance pas forcément maitrisées, un placement parfois hasardeux, il n’est pas forcément rassurant dans ce rôle de défenseur libéro dans l’axe de la défense à trois. Il reste solide dans les duels et ne lâche rien, mais il manque de maitrise. Un constat valable offensivement, car il rate une énorme occasion au point de penalty en envoyant le ballon dans les nuages. Son remplaçant, Kolasinac va lui marquer le but de la gagne dans les ultimes secondes, un but de la tête comme pour exorciser celui raté face à Tottenham.

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Lui non plus ne s’est pas montré très tranquille, à l’image de ce premier dégagement dévissé. Il a toujours semblé au bord de la rupture, dans une charnière chancelante. Son bilan aurait été plus positif s’il avait cadré en bonne position (23e), mais il a frappé au-dessus. Remplacé (82e) par KOLASINAC, buteur décisif. Maxifoot 5/10 Titularisé pour compenser l’absence de Bailly, le défenseur central s’est plutôt bien comporté en première période. Dans son style habituel, il a tenté d’apporter sur ses percées de balle. Après la pause, cela a été plus compliqué pour lui face à la vivacité de Volland. – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-52473.htm#footref Footmercato 4/10 Buteur face à Lyon la semaine passée, Samuel Gigot a bien failli récidiver sur la pelouse de Louis II (24e). Souvent à contretemps et en retard sur les offensives de Monaco, l’ex-joueur du Spartak Moscou a tenté de compenser ses lacunes par des fautes tactiques, pas vraiment efficaces.

