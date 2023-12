OM – Gigot : « Pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. La réaction à chaud du capitaine de l’OM, Samuel Gigot au micro de Prime Video

« Ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée. On a pas mal de problèmes en ce moment en seconde période. Avec ce but encaissé on a un peu douté, mais bon voila le plus important ce soir c’était la victoire et de continuer notre série. On est content de la victoire même si on est toujours déçu en tant que défenseur quand on encaisse des buts. C’est vrai que ce changement de système nous a fait du bien. La victoire face à Lyon aussi où l’on avait mis beaucoup d’intensité. Cela nous a libéré. On voit aussi qu’on arrive à marquer plus de buts. La confiance y joue mais aussi en terme d’intensité on a élevé le curseur en mettant pas mal d’engagement et pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous. », a déclaré le défenseur de l’OM au micro de Prime Video au terme de la rencontre.