OM : Gomis ne veut pas accabler Benedetto et au contraire se réjouit de son but…

Toujours à Al-Hilal où il brille depuis son arrivée, Bafetimbi Gomis a été interrogé sur le cas Dario Benedetto ce dimanche. L’ancien attaquant de l’OM est heureux que l’Argentin ait retrouvé le chemin des filets face au FC Nantes.

Bafétimbi Gomis court toujours. A 35 ans, l’attaquant formé à Saint-Etienne coule des jours heureux du côté d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Trois fois buteur en 5 journées disputées avec le club de Riyad, actuel 2e de Premier League saoudienne, le natif de La Seyne-sur-Mer était l’invité de beIN Sports, dimanche soir.

Gomis en parlant de l’OM : « j’ai laissé la maison propre… »

L’occasion pour lui d’évoquer son passage à Marseille. Prêté par Swansea à l’OM lors de la saison 2016-2017, Gomis avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matches sous les couleurs olympiennes. A la question de Daniel Bravo «Quand tu vois Benedetto à l’OM, tu te dis que tu aurais ta place aujourd’hui ?», l’ancien international français a eu une réponse pleine de classe.

«J’ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n’est jamais évident de revenir et de célébrer les bons et les mauvais moment de ce club.. Tous les Marseillais savent que c’est très dur d’être l’attaquant de l’OM. J’ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j’ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets hier (samedi).» Bafé Gomis – source : beIN Sports (29/11/2020)