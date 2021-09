OM : Gueye raconte la face cachée de Sampaoli

Invité au micro de RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme » hier soir, Pape Gueye s’est livré sur la personnalité de Jorge Sampaoli. Il n’a pas caché que le technicien argentin vivait intensément le football.

Ce n’est pas une surprise. Nous savons que Jorge Sampaoli est une personne qui vit le football comme très peu de personnes. Arrivé en mars dernier sur le banc de l’Olympique de Marseille, le tempérament du technicien argentin colle parfaitement avec la ferveur du club phocéen.

Volcanique et passionné, Jorge Sampaoli représente parfaitement l’identité marseillaise et la devise du club « Droit au but ». Prônant un jeu ultra offensif avec un déséquilibre permanent dans son système hybride, Jorge Sampaoli commence à insuffler son style de jeu aux joueurs de l’OM. Ces dernières semaines, la mayonnaise semble avoir pris puisque l’OM comptabilise 7 points après trois rencontres.

Quand Sampaoli est sur le terrain, c’est une autre personne – Pape Gueye

Présent dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC hier soir, Pape Gueye en a profité pour s’exprimer au sujet du technicien argentin. Il s’est notamment confié sur la personnalité et le tempérament de Jorge Sampaoli à l’entraînement, comme en match. Pape Gueye en a également profité pour évoquer sa progression et les objectifs de l’OM cette saison.

« Vous pouvez imaginer comment il est… Il veut toujours gagner en jouant bien. A l’entraînement, il est comme en match. En-dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c’est une autre personne. Il est sérieux et il veut qu’on joue comme il aime, c’est un coach très exigeant. Il nous demande de jouer sur nos qualités. Je m’adapte. J’ai eu la chance au Havre de faire ma dernière saison en numéro 8. J’ai beaucoup travaillé. J’ai des repères si je joue en 8 mais j’ai été formé comme 6. Je peux jouer seul en sentinelle ou dans un milieu à deux. Je veux continuer à apprendre, je suis jeune (22 ans). Je viens de la Ligue 2 donc j’ai encore beaucoup à apprendre. Je sens que je progresse. On est l’OM, on doit gagner tous les matchs, se qualifier en Ligue des champions. » Pape Gueye – Source : RMC – Rothen s’enflamme (09/09/2021)