OM – HAC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille débute son année 2025 par la réception du HAC de Didier Digard, avant-dernier du championnat. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 16ème journée de Ligue 1, est crucial pour les olympiens afin de rester à 7 points de Paris et de conserver un infime espoir de pouvoir les titiller.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Havre sera donné ce dimanche 5 janvier à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué sa vision de cette période de mercato hivernal ainsi que le discours qu’il tient aux joueurs concernés par le mercato :

« On est des professionnels, on a un travail à faire à 100% jusqu’au dernier jour. Ces moments-là, je les gère avec Medhi Benatia et tout le département sportif de l’OM, avec Pablo Longoria aussi. Le mercato de janvier doit être un mercato intelligent. Il faut trouver les profils justes, aux bons postes, et pas faire dans la quantité. »

