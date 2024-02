OM : Harit a perdu confiance !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et n’a pas réussi à s’imposer face à un Shakhtar en difficulté en seconde période. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit lors de ce match.

Gennaro Gattuso l’a clairement faire savoir avec lui maintenant c’est le 4-3-3. Kondogbia retrouvait sa place au milieu après une nouvelle blessure, ce dernier évoluant dans un rôle de 8 pour aller presser haut en première mi-temps. L’OM n’a rien montré lors de ce premier acte, si ce n’est ses difficultés à sortir le ballon et son piètre niveau technique. L’arbitre du match a sifflé une faute de Balerdi à l’entrée de la surface alors qu’il avait laissé l’avantage dans un premier temps et que le Shakhtar avait ouvert le score. Un but annulé dans l’incompréhension. Il y a eu quelques litiges aussi côté marseillais, un main notamment dans la surface. En seconde période, l’OM a été plus entreprenant, Ounahi est passé en 8, et les Ukrainiens ont baissé physiquement laissant plus d’espaces. Suite à un bon décalage de Luis Henrique, Clauss a parfaitement centré pour Aubameyang qui a ouvert le score. Mais 3 minutes plus tard, Clauss a raté son dégagement offrant l’égalisation. L’OM a eu des opportunités mais Henrique et Moumbagna ont été maladroits. C’est finalement Aubameyang qui a fait une différence sur son côté pour trouve en retrait Ndiaye, entré en jeu, pour le but du 2-1 à la 90′. Mais une minute plus tard, le bloc olympien a trop reculé, Merlin s’est retrouvé en infériorité numérique, il n’a pas pu empêcher le centre pour Eguinaldo qui a pris le dessus sur un Gigot en retard. 2-2, score final acceptable sur le fond, pas sur la forme.

La note d’Amine Harit : 3/10

Son appréciation

Harit, insuffisant !

Aligné une nouvelle fois au milieu, l’international marocain n’a pas pesé sur le match. Trop imprécis, il a tendance a trop garder la balle et ne fait pas les bons choix. A l’iamge d’une action déjà face à Metz, il a l’occasion de tenter une frappe en reprise de volée mais préfère contrôler pour remettre derrière. peu utilisé à la CAN, Harit est clairement en perte de confiance et donc de niveau…

