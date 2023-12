OM: « il a fallu redimensionner un projet »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est la trêve internationale, l’occasion de faire un bilan à mi-saison. Sur RMC Sport, Sofiane Zouaoui a estimé que la première saison de l’Olympique de Marseille est ratée. Le journaliste a également pointé du doigt Pablo Longoria, « qui est parti sur une idée, qu’il a changé en cours de route. »

« La demi-saison de l’OM est ratée »

« La demi-saison de l’OM est ratée. On a la tentation sur les derniers mois et matchs de vouloir édulcorer ce qu’est l’Olympique de Marseille. Ils sont aujourd’hui à six points du podium mais il y a quelques semaines en deuxième partie de tableau. On a aussi tendance à oublier que l’OM sort en barrage de Ligue des champions face à une équipe qui est loin d’être une référence, a affirmé Zouaoui. Dans le jeu malheureusement, j’ai très peu de matchs de référence en Ligue 1. Il y a seulement des parties de match. Il y a un entraîneur qui est parti, il a fallu redimensionner un projet. Je ne peux pas oublier dans la communication que Longoria est parti sur une idée, qu’il a changé en cours de route. Je maintiens qu’il y avait un flou avec Marcelino. Si je respecte l’OM, je ne peux pas dire que la première partie de saison est réussie. », a-t-il réussi.