OM : « Il correspond à l’atmosphère et l’ADN de Marseille »

Igor Tudor a mis en place une équipe qui joue bien et qui gagne. Même si pour cela il doit faire jouer certains joueurs à des postes différents de leurs habitudes. C’est le cas pour Sanchez, Under et surtout Mattéo Guendouzi.

Interrogé sur le poste et le rôle de l’international français, Edouard Cissé a donné son avis dans la Provence sur le choix de faire jouer Guendouzi en soutient de l’attaquant.

Je ne pense pas que ce soit son poste, Guendouzi le sait

« Matteo n’a pas le même profil que ces deux-là (Veretout et Rongier), c’est pour ça qu’il a aussi bien performé la saison dernière. Il correspond à l’atmosphère et l’ADN de Marseille, il va dans tous les sens, tout en ayant une bonne lecture et une culture tactique. La mayonnaise a bien pris, il ne faut pas toucher à ce milieu. Ça fonctionne, donc Tudor le laisse plus haut. Peut-être que Matteo se sentira moins à l’aise plus tard dans la saison, mais qu’il ne se prenne pas la tête pour l’instant. L’équipe tourne bien, il réussit à être décisif comme à Troyes (3 buts, 4 passes décisives depuis le début de saison). Il y aura des choix à faire, mais il a trouvé une place. Est-ce que c’est sa meilleure, je ne sais pas mais elle correspond à l’équipe, qui gagne. L’OM nous vend du rêve cette saison ! Il fait le taf. Je ne pense pas que ce soit son poste, il le sait, mais une fois de plus le coach l’a mis là parce qu’il y a un équilibre et que ça tourne bien ainsi. Il préférerait être dans le cœur du jeu à courir à droite à gauche, mais ça fonctionne. C’est à lui de trouver les moments où il peut redescendre toucher les ballons, il peut le faire parce que Jordan et Valentin sont suffisamment intelligents pour compenser et se retrouver un peu plus haut. » Edouard Cissé – source : La Provence (19/01/2023)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sofiane Boufal, l’heureux élu ?

Vendre Guendouzi? Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

Extrait de notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct avec notre invité Thierry Audibert. L’éditorialiste explique au micro de Football Club de Marseille qu’un départ de Mattéo Guendouzi ne le ravirait pas. L’international français pourrait quitter l’OM si une offre intéressante venait sur la table. Le fait ne serait-ce que d’envisager un départ du milieu de terrain fait bondir Thierry Audibert sur notre plateau.

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)