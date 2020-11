OM : « Il faut du charisme, une aura différente d’Eyraud… »

Le président Eyraud ne s’est pas fait que des amis dans l’effectif olympien. Adil Rami ne manque jamais une occasion de tacler le président de l’OM, il en a remis une couche lors d’un entretien accordé à GQ…

En retrait cette saison, le président Eyraud se fait discret. Pour autant, Adil Rami ne rate jamais une occasion de tacler son ancien patron. Une rancœur tenace…

Eyraud n’est pas un bon président pour l’Olympique de Marseille. Ni au niveau l’image ni au niveau de la communication, ni dans le style, ni dans rien — Rami

« Alors j’ai lu ces remarques sur ces soi-disants règlements de comptes avec Eyraud. Je ne balance pas sur l’OM et je ne règle aucun compte. C’est juste ce que je pense. Je le répète : l’Olympique de Marseille est un grand club, l’équipe a du talent, j’adore leur entraîneur. Mais quand tu me poses la question, je donne mon opinion, et je ne suis pas le seul à le penser : ce n’est pas un bon président pour l’Olympique de Marseille. Ni au niveau l’image ni au niveau de la communication, ni dans le style, ni dans rien. Pour être président d’un grand club comme le Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Marseille… il faut du charisme, une aura différente d’Eyraud. Je préférais voir Pape Diouf par exemple (président de l’OM de 2005 à 2009, il est décédé le 31 mars 2020, ndlr). Et je sais que 85% des Marseillais pensent la même chose que moi. ». Adil Rami – Source: GQ (24/11/2020)