Extrait de l’émission débat Foot Marseille consacré notamment au duo Gerson – Payet au centre des critiques depuis la défaite en ligue des champions ce mardi soir contre Francfort. Gerson et Payet sont clairement les deux grands perdants de cette défaite contre Francfort ce mardi soir au vélodrome lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, David (@Massillia1978), évoque la prestation de ces deux joueurs et la gestion du coach de l’OM Igor Tudor en vue des prochains matchs.

S’il doit se priver de Payet et Gerson, il le fera

« Il y a un problème sportif pour Payet qui est clairement en méforme et manque de rythme. Gerson on a l’impression que c’est plus un problème lié au système de jeu et qu’avec le coach pour l’instant cela ne match pas encore. Et puis il y a aussi leur attitude, quand les deux sortent en marchant, Gerson a chaque fois qu’il sort il fait étalage de tout son mécontentement, les états d’âmes il faut arrêter maintenant. Et puis je pense qu’ils lui ont rendu service à l’entraîneur. Je pense qu’au prochain match c’est réglé on ne les verra pas. Il faut qu’ils se mettent au niveau qu’ils se fassent violence car c’est un entraîneur qui ne leur fera aucun cadeau. S’il doit se priver de Payet et Gerson, il le fera. C’est décevant ces deux joueur sont censé être des deux meilleurs joueur ceux qui doivent te faire gagner les match comme celui de mardi » David (@Massillia1978) – Source : Débat Foot Marseille (15/09/2022)

Retrouvez ci-dessous l’intégrale de l’émission Debat Foot Marseille de ce jeudi soir.