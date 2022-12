Vente OM : « Jamais personne n’est venu aux renseignements »

Extrait du dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille cette semaine. Un extrait consacré aux rumeurs de la vente de l’OM qui alimente toujours les entre supporters marseillais entre supporters sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur le sujet sur le plateau de Débat Foot Marseille, le maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, Anthony Kremeier nie tout contact entre Ville de Marseille et de potentiels investisseurs au sujet d’un rachat de l’Olympique de Marseille

« Jamais personne n’est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu’il n’y a rien. Si c’est que sur le club, je crois que Gaudin a su que le club a été vendu à Mc Court le matin et à 14 heures McCourt était dans le bureau quoi. Moi je n’ai aucune info, quand on parle du stade c’est absolument parce qu’il y a des saoudiens qui sont venus lui dire. Il n’y a rien, pas de message caché, c’est normal que le maire de Marseille défende les intérêts des marseillais, donc il y a un rapport de force. Mais non on, il n’y a aucune discussion, rien. » Anthony Krehmeier – Débat Foot Marseille – 05/12/2022

