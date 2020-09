OM : « Il n’y a pas de fond de jeu. Il n’y a rien… Devant, c’est pitoyable »

L’OM connait un début de saison compliqué surtout dans le jeu. L’animation offensive est en berne et le groupe a bien du mal à retrouver de l’allant. Le journaliste Dennis Balbir s’est montré très critique.

Sur le média But Football Club, Dennis Balbir est direct, « l’OM est nul ». Ce dernier s’inquiète avant le match face à Lyon de ce dimanche.

Marseille donne vraiment le vertige par sa nullité — Balbir

« Je ne vais pas y aller par quatre chemins : en ce moment, l’OM est nul. (…) Cette nouvelle contre-performance contre Metz fait tâche car, à part Mandanda et Sakai, je ne vois pas de satisfaction. (…) Marseille donne vraiment le vertige par sa nullité. Défensivement, ils sont perdus. Au milieu, il n’y a ni volume, ni envie, ni impact. Les joueurs baissent la tête, se regardent. Devant, c’est pitoyable. (…) A Marseille aujourd’hui, il n’y a pas de fond de jeu. Il n’y a rien. On voit des joueurs qui errent comme des âmes en peine. Des joueurs de valeur, des cadres, qui doivent se remettre en question. A une semaine d’aller à Lyon, c’est inquiétant… (…) Sur le papier, ce Lyon-OM fait affiche du passé. C’est quand même embêtant (…). Je pense quand même que, des deux côtés, les joueurs sont lucides sur leurs faiblesses. (…) Un Olympico, c’est toujours une affiche unique. J’espère qu’il y aura l’étincelle pour qu’on voit un match de feu. »

Dennis Balbir – Source: But Football Club (28/09/2020)