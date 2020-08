OM : Jacques Henri Eyraud moins présent ? L’important c’est surtout l’entente entre Longoria et Villas-Boas !

Extrait DFM. Cette saison, Jacques-Henri Eyraud devrait être moins présent à la Commanderie. Rien de bien grave pour notre rédaction…

Cette saison, « JHE » devrait davantage déléguer la gestion des affaires courantes à Hugues Ouvrard (Head Of Business) et Pablo Longoria (Head Of Football). Comme l’a rappelé Mourad Aerts, JHE a déjà déclaré la saison dernière qu’il serait « plus utile aux réunions de l’ECA qu’en déplacement à Guingamp », et cette prise de recul est ainsi nécessaire.

Une décision approuvée par Jean Charles De Bono. Pour lui, ce qui est surtout important c’est que le Directeur Sportif, l’Entraîneur et le nouveau « Head of Business » aillent tous dans le même sens…

« Chacun doit avoir son rôle »

« Moi je pense que chacun doit avoir son rôle, que ce soit administratif ou sportif. C’est bien que Longoria soit là aujourd’hui, car il entretient de bonnes relations avec Villas-Boas et c’est quand même super important d’avoir un directeur sportif qui s’entend bien avec son entraîneur pour avoir de bons filons, et de bons joueurs qui correspondent au profil de l’Olympique de Marseille. »

Jean Charles De Bono. Source : DFM – 10/08



