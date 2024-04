OM : « Je n’ai pas eu toutes les réponses », la déception de Jean-Louis Gasset

En conférence de presse ce mardi avant la rencontre face à l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset a montré sa déception face à la prestation de certains marseillais contre Toulouse.

L’OM n’a pris qu’un point de sa rencontre face à Toulouse. Ce mercredi soir, les Marseillais reçoivent Nice et tenteront de remonter au classement. Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur la prestation de ses joueurs contre le TFC et a été questionné plus précisément sur Correa qui était titulaire. Le coach a semblé déçu.

« Demain (face à Nice) on fera au mieux, on mettra l’équipe la plus fraiche. A Toulouse, on a fait un peu tourner. C’était après des prolongations et de grandes émotions. Il s’est passé des choses que je n’imaginais pas, une décompression. En voulant faire tourner à Toulouse et en donnant la chance à des joueurs, je n’ai pas eu toutes les réponses. Je leur ai dit qu’un groupe c’était aussi des joueurs qui prennent le relai. Je ne l’ai pas senti comme ça. Il faut retrouver l’agressivité qui fait que dans notre antre, on est durs à jouer. Quand j’ai dit que j’attendais plus des joueurs, je ne ciblais pas un seul joueur. On a un groupe. Quand Correa a tiré le penalty, je me suis dit : c’est l’heure pour lui. Il me semblait que cette conviction qu’il avait mis dans ce tir, je me suis dit que c’était le bon moment. Mais c’est difficile aussi quand on n’a pas beaucoup joué. D’autres auraient aussi dû prendre le relais et m’ont laissé sur ma faim »

Acherchour détruit Correa

Sur RMC, Walid Acherchour a affiché son incompréhension suite à la nouvelle prestation de Correa. « Quand tu vois la prestation de Correa, c’est un joueur qui est passé par Séville, la Lazio, l’Inter, international argentin… quand tu vois le niveau de prestation de Ndiaye, tu peux te dire que Correa peut avoir un rôle de deuxième attaquant à jouer en fin de saison. Je me suis dit ça va être intéressant de le voir titulaire, il n’en à rien à fiche ! Il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix. Il n’aime plus le football ? Il y a une demi-finale dans 10 jours. Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’a pas envie ? »