OM : Joël Cantona « adore » ce jeune joueur marseillais

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec les anciens joueurs de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono et les journalistes de Football Club de Marseille Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane. On évoque le cas Bamba Dieng qui ne joue pas beaucoup et doit faire avec une blessure au genou.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli change énormément ces joueurs de couloir. Bamba Dieng doit faire avec la concurrence de Konrad, Luis Henrique, Under mais aussi Lirola ou encore Harit. Le jeune attaquant sénégalais ne joue pas souvent. De plus, depuis son bon match face à Galatasaray, il est gêné par une blessure au genou qui l’empêche de figurer sur les feuilles de match.

Jean Charles de Bono et Joël Cantona ont donné leur sentiment sur le profil de Bamba Dieng dans l’émission débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille.

Dieng peut apporter même sur 20 minutes de jeu — Cantona

« Milik ne joue plus trop, mais notre ami du Sénégal, Bamba Dieng. Il est blessé, ok mais pas depuis 6 rencontre. ça monte ça décent, ça a le sens du but. J’adore ce jeune joueur. Il est très fort athlétiquement, il peut apporter même sur 20 minutes de jeu. » Joël Cantona – source : Football Club de Marseille (06/12/2021)

Dieng a un grand avenir devant lui — Sampaoli