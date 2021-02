OM : « Khaoui, on aurait aimé le voir plus longtemps ! »

L’OM a enfin gagné un match et s’est offert une qualification pour les 16e de finale de Coupe de France. Une victoire 0-2 à Auxerre qui fait du bien au moral. Voici la note et l’appréciation de Saîf-Eddine Khaoui.

L’OM a souffert face à l’équipe bis de l’AJA Auxerre, mais a finalement réussi à se qualifier grâce à des buts de Benedetto et du jeune Dieng. Le latéral droit espagnol Pol Lirola a été passeur décisif sur les deux buts. Une victoire avec un onze remanié qui permet à Nasser Larguet de bien préparer son déplacement à Bordeaux. Titulaire au milieu Saîf-Eddine Khaoui a fait parler sa technique et sa vison du jeu, une premiére période assez intéressante pour l’habituel remplaçant au poste de latéral gauche sous Villas-Boas.

On aurait aimé le voir plus longtemps ! Auteur d’une bonne première mi-temps, Saïf-Eddine Khaoui a vraiment été intéressant offensivement. Techniquement, il a apporté de la sérénité et surtout de la justesse dans ses passes. Sa vision de jeu l’a beaucoup aidé, notamment sur cette action où il combine avec Germain et où il temporise pour trouver Benedetto. L’Argentin rate son piqué ce qui ne permet pas au Tunisien d’avoir une passe décisive ! Remplacé par Cuisance à la 57e minute qui n’a pas réussi grand chose. Son entrée a été décevante, à l’image de ses dernières prestations.