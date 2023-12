OM – Kondogbia : « On est sur la bonne voie »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. La réaction à chaud de Geoffrey Kondogbia au micro de Prime Video

« On va retenir l’essentiel c’est à dire la victoire avec une première période aboutie ou l’on a respecté les consignes du coach. En seconde période je pense qu’il y a aussi un peu de fatigue. Clermont avait aussi du répondant et on peut avoir des temps faibles ca arrive dans le football. On va continuer à travailler avec humilité mais ce soir on est très content du résultat.

On a mal exploité certains coups en première mi-temps on aurait pu mettre le troisième. Après la pause ça a été plus difficile mais l’essentiel est assuré. Personnellement j’essaie d’apporter ce que je sais faire avec mon expérience. On a du talent dans l’effectif maintenant on doit avoir de la régularité comme on le fait en ce moment. On est sur la bonne voie », a déclaré le milieu de terrain de l’OM au micro de Prime Video au terme de la rencontre.