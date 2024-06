La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité de notre émission Débat Foot Marseille, le milieu de terrain de Brest Hugo Magnetti est revenu sur sa saison et sur un de ses coéquipiers en club, Jordan Amavi. Prêté durant toute la saison au club de Brest, Jordan Amavi aura connu de nombreux pépins physiques avant de marquer un coup franc lors de la dernière journée de championnat.

Notre émission Débat Foot Marseille recevait Hugo Magnetti, milieu de terrain au club de Brest cette saison, afin d’évoquer le mercato de l’OM. Auteur d’une saison remarquable avec son club, qui participera à la Ligue des Champions à l’entame de la prochaine saison, Hugo Magnetti s’est confié sur un de ses coéquipiers : Jordan Amavi. Prêté au club par l’OM, l’avenir du question est encore flou, alors qu’il lui reste une année de contrat seulement.

« à l’entraînement il se donnait toujours à fond »

« Il a eu des pépins physiques, au-delà de ça il y a eu l’éclosion de Bradley Locko, qui a fait une énorme saison donc ça a été dur pour lui. Mais, en revanche, j’ai jamais vu en 8-9 ans en professionnel, un joueur avec un tel état d’esprit positif. Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, à l’entraînement il se donnait toujours à fond alors qu’il a quand même un bon pédigrée. Il était à l’OM il arrive dans un club comme Brest qui est moins huppé et quand même il arrive avec sa joie de vivre, son envie d’aider, de nous faire progresser sur tous les aspects. C’est vraiment une belle rencontre avec Jordan honnêtement, c’est un mec au top », confie le milieu français.

Un but sur coup franc lors du dernier match

Jordan Amavi aura d’ailleurs fini la saison avec un point d’honneur, marquant sur coup franc lors de la dernière journée de Ligue 1. « C’est fou, je suis trop content pour lui c’était tellement mérité au vu de la saison qu’il a passé. Pour l’anecdote, je suis juste derrière il y a Pereira Lage et Amavi, et d’habitude c’est plutôt Pereira Lage qui les tire donc quand je l’ai vu s’élancer je me suis mais qu’est ce qu’il se passe ? Et là je l’ai directement vu qu’elle allait dedans. Ça m’a touché aussi car après il était ému, il avait limite les larmes aux yeux. » Un but qui aura permis à Brest d’assurer la victoire et de gagner les trois points nécessaires pour accéder à la Ligue des Champions.