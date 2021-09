L’OM a connu sa première défaite face à Lens (2-3), ce dimanche au stade Vélodrome. Si l’échange musclé entre Gerson et Guendouzi a été visible par le grand public, d’autres crispations seraient apparues dans le vestiaire…

En effet, d’après Florent Germain de RMC, la défaite contre Lens aurait eu comme conséquence une montée en tension au sein du vestiaire. La concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez pourrait être l’une des raisons de cette nervosité au sein du groupe de l’Olympique de Marseille :

Il y avait de la nervosité– Germain

» Ce qui est à travailler, et on en a conscience dans le vestiaire, c’est qu’il y a eu des signes de nervosité face à Lens sur une grosse partie de la fin de match et je ne parle pas du petit coup de chaud entre Guendouzi et Gerson. On sentait des joueurs qui étaient un peu perdus ou un peu fatigués, agacés. Il y avait de la nervosité mais il ne faut pas qu’il y ait certaines choses qui polluent le vestiaire. La concurrence de gardiens peut en être une » Florent Germain— Source: RMC (28/09/21)

C’est un manque de respect ce qu’on fait à Mandanda– Valbuena

« C’est un manque de respect, ce qu’on fait à Steve Mandanda. Il a une histoire avec l’Olympique de Marseille. Je veux bien qu’on prépare l’avenir, qu’on lui mette quelqu’un dans les pattes, mais à un moment donné, quand on regarde les premiers matchs de Lopez, je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda. Si quelqu’un vient pour embêter Steve Mandanda, il doit montrer sa supérioritéEt là, ce n’est pas le cas. C’est un problème parmi d’autres à l’OM actuellement. » Mathieu Valbuena— Source: RMC (27/09/21)