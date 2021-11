OM: La critique de Di Meco à Sampaoli

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre les trois points ce dimanche en début d’après midi face au FC Metz, en concédant le match nul (0-0). Eric Di Meco est remonté contre le projet de jeu de Jorge Sampaoli…

Ce dimanche à 13h, l’OM recevait le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, les joueurs mis sur le terrain par Jorge Sampaoli n’ont pas donné entière satisfaction, et n’ont pas marqué le moindre but face au 19e du champion de France, une piètre performance.

Eric Di Meco se pose des questions sur Jorge Sampaoli et réclame une vraie équipe type :

A lire aussi : Mandanda s’interroge, l’avenir de Kamara, et Deschamps s’explique pour Payet… Les 3 infos de ce lundi !

Il faut ressortir une vraie équipe type– Di Meco

« Quand tu vois ce qu’ont fait Lens et Metz, ça veut dire que le jeu marseillais est lu par les adversaires. Moi ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a pas de plan B. Quand tu tombes sur une équipe qui est bien organisée et que tu dois bouger, tu es toujours dans ce jeu trop latéral où l’on fait tout pour ne pas perdre le ballon, et où l’on privilégie la possession à la prise de risque. A un moment donné, il faut savoir s’adapter à la forme du moment, à l’effectif que tu as et surtout à ce que l’adversaire fait face à toi. Quand je vois Rongier sur le banc en ce moment, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Lirola ne pas évoluer au poste de latéral où il fait des différences, ça me fait mal au cœur. Il faut ressortir une équipe-type maintenant ! » Eric Di Meco-– Source: Rothen s’enflamme RMC (08/11/21)

🎙💬 Di Meco après le nul de l’OM : « Quand je vois Rongier sur le banc en ce moment, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Lirola ne pas évoluer au poste de latéral où il fait des différences, ça me fait mal au cœur Il faut ressortir une équipe-type maintenant ! » #RMCLive pic.twitter.com/NnP4c7jo3g — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 8, 2021

Gerson, au-delà du méconnaissable– Ménès

A lire aussi : OM – Metz : Messages à la LFP, sifflets… revivez la grosse ambiance du Vélodrome

« Mais ce dimanche a commencé par une bien triste prestation de Marseille, qui peut s’estimer heureux d’avoir obtenu le match nul au vélodrome contre Metz. Si Payet a touché la barre, Delaine a frappé deux fois sur le poteau et par précipitation, les Lorrains ont loupé de grosses occases. Le jeu marseillais est toujours aussi flou mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique. La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » Pierre Ménès-– Source: Pierrot le Foot (08/11/21)