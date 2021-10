OM: La déclaration d’amour de Milik aux supporters

Arek Milik s’est vu refuser un but après consultation de la VAR. Au moment du but du Polonais, la stade a tremblé, et le buteur était réellement habité lors de sa célébration…

Arek Milik a pourtant connu Naples, ou encore l’Ajax Amsterdam, et selon lui l’ambiance du stade Vélodrome est incroyable. L’enceinte de l’Olympique de Marseille était bouillante ce dimanche soir pour accueillir les joueurs du PSG, avec deux tifos magnifiques dont un en 3D en virage sud.

Un spectacle qui a plu à Arek Milik:

Ici, c’est incroyable– Milik

« La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu. On a eu quelques occasions. Et à la fin on a eu des occasions, on aurait pu gagner. Mon but annulé ? La VAR a dit qu’il y avait hors-jeu, il faut l’accepter. C’était fou pendant tout le match. J’ai joué dans beaucoup de stade mais ici c’est incroyable. Je suis très heureux de jouer devant ces supporters » Arek Milik— Source: Zone mixte (24/10/21)

Je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue — Milik

Après plusieurs mois d’absence, l’international polonais est revenu sur cette longue période de rétablissement et également sur son état physique actuel. L’attaquant marseillais ne se voit pas encore capable de jouer un match en intégralité.

« J’ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C’est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c’est le match de demain, et il sera difficile.C’est vrai que je n’ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j’essaye d’écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience. »Arek Milik – Source : Conférence de presse (20/10/21)