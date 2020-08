OM : La « Fast Life » façon buzz de Nemanja Radonjic

Faute de matchs, les joueurs de l’OM s’occupent comme ils peuvent. Et Nemanja Radonjic l’a fait en se mettant en scène sur les réseaux sociaux dans une vidéo inspirée d’un clip de rap…

Gros son, Lamborghini, piscine, muscles saillants… Non ce n’est pas le dernier clip de PNL ou d’un autre groupe de rap à la mode. C’est Nemanja Radonjic qui s’est mis en scène sur son compte Instagram. On le voit se faire couper les cheveux à domicile par Fab Barbershop, puis profiter de la vie marseillaise dans sa piscine, et dans un restaurant avec vue imprenable sur la mer…

PAS LE PREMIER FOOTBALLEUR À SE METTRE EN SCÈNE DE CETTE FAÇON.

Les liens entre foot et rap sont vieux comme le monde. Karim Benzema et Memphis Depay (pour ne citer qu’eux) sont aussi coutumiers de ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Nemanja Radonjic surfe sur la tendance et s’est mis en scène de façon spectaculaire et plutôt bien tournée. Espérons que ses performances sur le terrain, cette saison, soient en adéquation…

LA STAT : 5

Soit le nombre de buts inscrits par « NR7 » la saison passée, en 21 matchs disputés. Le Serbe sera particulièrement attendu cette année, quand la saison pourra enfin démarrer pour l’OM.