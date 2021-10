OM vs PSG : Guendouzi annonce la couleur !

Auteur encore une nouvelle fois d’un match époustouflant, Mattéo Guendouzi a été décisif en marquant. Le milieu de terrain est déjà prêt pour le choc de dimanche prochain…

Mattéo Guendouzi a enchanté le stade Vélodrome ce dimanche, lors de la victoire face au FC Lorient (4-1). En fin de match, il s’est montré confiant quant au prochain match de championnat face au PSG dimanche prochain :

Je suis sur qu’on va prendre les trois points — Guendouzi

« Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points. » Mattéo Guendouzi – Source: Prime vidéo (17/10/21)

Auteur d’un bon début de saison, le milieu de terrain met au service de l’équipe toutes ses qualités : sa combattivité, sa vision du jeu, sa qualité dans les transmissions.

Il a été élu joueur du mois de septembre par les supporters de l’OM.

𝕍𝕠𝕦𝕤 𝕒𝕧𝕖𝕫 𝕔𝕙𝕠𝕚𝕤𝕚 @MatteoGuendouzi 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕖 #OlympienDuMoisPUMA 👏💙 Auteur d’un mois de septembre solide et une nouvelle fois convoqué en @equipedefrance, il est nommé après seulement 3 mois au club ⚡️ pic.twitter.com/Bn7HJnbDYd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 15, 2021

Merci aux supporters et @OM_Officiel pour votre soutien 💙🤍 — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) October 15, 2021

Un grand merci aux supporters pour votre soutien incroyable et au club @OM_Officiel pour ce trophée du meilleur joueur du mois 💙🤍 Encore plus envie de tout donner pour honorer le maillot 🌟 #droitaubut pic.twitter.com/BaNhAuWAcQ — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) October 15, 2021

Celui qui symbolise cette agressivité, c’est Mattéo Guendouzi – Eric Di Meco

Invité lors d’un Débat Foot Marseille, Eric Di Meco avait affirmé que Mattéo Guendouzi était un joueur taillé pour évoluer à l’Olympique de Marseille et sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Je parlais dans le recrutement des joueurs qu’on ne connaissait pas, qui sont prêts à éclore, qui ont un gros potentiel, ce sont des paris. Peut-être que sur les 4 ou 5 qu’il a pris, il n’y en aura que 2 ou 3 qui vont exploser. Ce sera déjà pas mal. Ça permettra au club, parce que c’est la réalité du football aujourd’hui, de faire des plus-values. Il y a aussi d’autres joueurs. Pour moi, celui qui symbolise cette agressivité et le recrutement de joueurs qui doivent se relancer, c’est Mattéo Guendouzi. Le mec a quand même signé à Arsenal. C’est un joueur qui est une valeur sûre, qui a déjà un gros potentiel mais qui a besoin de se relancer parce qu’à un moment donné le choix de carrière ou le choix du club n’a pas été le bon. Par contre, au niveau de la grinta, on le voit déjà depuis le début de la saison mais il va prendre encore un peu plus d’ampleur parce que c’est un garçon qui a une grosse personnalité, qui met de l’impact sur son équipe et sur l’équipe adverse. Quand on regarde, c’est lui qui met le plus d’engagement. Le petit Kamara il met le pied, Rongier aussi est capable, derrière ils ont pris des costauds qui sont capables. Mais le teigneux, le chien de garde et celui qui est capable de faire monter au rideau ses copains, c’est Guendouzi. Et c’est important de prendre un mec comme ça parce qu’il a besoin de se relancer et son caractère va parfaitement à l’OM et à ce que veut faire Jorge Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)