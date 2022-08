OM : La raison pour laquelle Tudor met Payet sur le banc

Lors des deux premiers matchs de la saison de Ligue 1, Igor Tudor a mis Dimitri Payet sur le banc. D’après RMC, le choix du Croate est basé sur le poids du milieu offensif.

L’Olympique de Marseille a joué ses deux premières rencontres de Ligue 1 cette saison. Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’oM fait ses débuts en France et a déjà imposé des choix forts dans son effectif. Pour le onze de départ des deux rencontres, il n’a pas utilisé Dimitri Payet qui était pourtant le capitaine du club la saison dernière avec Jorge Sampaoli.

Payet mis de côté à cause de sa condition physique?

Le numéro 10 est mis de côté et est entré en cours de jeu lors de ces deux matchs, sans réellement peser. RMC a tenté de comprendre pourquoi Igor Tudor choisit de titulariser Cengiz Ünder au lieu de Dimitri Payet derrière l’attaquant de pointe en compagnie de Gerson.

D’après les informations de la radio française, le staff et le coach de l’OM reprochent à Dimitri Payet de ne pas être en condition physique optimale pour jouer. En faisant cela, les membres du staff espèrent envoyer un message direct aux autres joueurs sur la rigueur à avoir au sein du club.

Payet sera important pour nous cette saison

En conférence de presse avant la rencontre face à Brest, Igor Tudor a été invité à parler de son choix de mettre Payet sur le banc face à Reims. le coach avait expliqué qu’il s’agissait d’un choix mais qu’il se gardait la possibilité de le faire débuter lors des prochains matchs de la saison. Cela n’a pas été ce dimanche en Bretagne.

« C’était mon choix, mais cela ne veut absolument rien dire. La saison sera longue, Dimitri s’est bien entraîné cette semaine, c’est un de nos capitaines. Il sera important pour nous cette saison !“ Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/08/22)

Cheyrou reste confiant pour Payet !

L’ancien joueur de l’OM, Benoît Cheyrou, estime que le meneur de jeu pourra se montrer décisif dans les moments clés même s’ il rentre en cours de match.

» Il doit y avoir de la continuité dans l’équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les marseillais ont été très performant contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s’ il aura moins de temps de jeu ou s’il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c’était un match plutôt facile mais je pense que l’Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs. » Benoit Cheyrou – Source : Amazon Prime Vidéo (14/08/2022)