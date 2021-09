OM – La réaction à chaud de Kamara sur sa blessure !

La réaction de Boubacar Kamara au micro de Prime Video au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)



