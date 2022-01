OM : La stratégie de Di Meco pour cette fin de mercato !

Que dois faire l’OM en cette fin de mercato ? Pour Eric Di Meco il ne faut pas vendre les éléments forts afin d’atteindre les objectifs…

Sur le plateau de BFM, l’ancien latéral gauche de l’OM a expliqué qu’il ne fallait pas vendre Duje Caleta Car ou encore Boubacar Kamara, les meilleurs armes de Jorge Sampaoli !

Il faut garder tes meilleures armes. Et tes meilleures armes, c’est Kamara et Caleta-Car

« Il y a un calcul à faire pour l’OM. Bien sûr qu’on sait que l’OM est en difficulté financière. Est-ce qu’il ne faudrait pas finir en Ligue des champions sans vendre des garçons et les garder encore quatre mois ? Cela veut dire que tu les as valorisés et qu’ils seront vendus un petit peu plus que si tu avais dû les vendre en début de saison. Quand tu es dans une course pour la Ligue des champions et encore en lice en coupe d’Europe, je pense qu’il faut garder tes meilleures armes. Et tes meilleures armes, c’est Kamara. Pour moi, il ne partira pas. Il est trop précieux. Aussi, un garçon comme Caleta-Car, que tu voulais brader, peut-être qu’en fin de saison, tu le vendras plus cher. Je pars du principe qu’il ne faut pas brader les joueurs en ce moment. » Eric Di Meco – Source : BFM Marseille (24/01/2022)

Pour moi, ce n’est pas à l’avantage de l’OM ! — De Bono

Mais faut-il laisser partir le défenseur marseillais? Dans notre dernière émission sur nos chaînes YouTube et Twitch, notre consultant Jean-Charles De Bono nous explique que, pour lui, ce serait une très mauvaise idée de laisser filer un élément de la meilleure défense du championnat alors que l’OM est bien parti pour finir sur le podium et vise la seconde place derrière le PSG.

« C’est une équipe qui tourne, tu peux terminer second au classement… Ce serait vraiment imbécile de laisser Caleta-Car partir en prêt. Maintenant, dans l’optique de la question et du club, je pense que Longoria et Sampaoli ont déjà prévu la succession de Caleta-Car s’il devait partir. Je pense que c’est prévu mais est-ce qu’il faut casser ta meilleure défense du championnat pour un prêt? Pour moi, ce n’est pas à l’avantage de l’OM ! Je ne le ferais pas. Maintenant s’il y a une option d’achat conséquente… Ou s’il y a un joueur de prévu derrière voire Balerdi qui a ce rôle. (…) L’OM en parle depuis deux saisons du départ de Caleta-Car. Si aujourd’hui, il y a la possibilité d’avoir un bon tarif et de récupérer de l’argent pour renflouer un peu les caisses du club… Je pense que c’est prévu dans l’organisation. » Jean-Charles De Bono – Source : FootballClubDeMarseille.fr (24/01/22)