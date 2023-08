OM : La stratégie de Marcelino pour ce joueur

De retour, après une terrible blessure au genou, Amine Harit enchaîne des petits bouts de match pour retrouver du temps de jeu. Et le Marocain semble de plus en plus en jambe à chacune de ses rentrées. Mais aucun risques ne sera pris pour le milieu offensif olympien.

Doucement, mais sûrement. C’est la ligne de conduite du staff pour le retour à la compétition d’Amine Harit. L’ancien Nantais, qui revient d’une terrible blessure au genou, récupère du temps de jeu petit à petit. Et il parait plus en jambe sur le terrain. De quoi postuler à une place de titulaire désormais ?

Aucun risque ne sera pris avec Harit

Mais Marcelino n’est pas de cet avis. Il veut tout faire pour éviter une rechute. « Il n’est pas encore capable de jouer tout un match, son retour va être progressif. De ce qu’on voit, je ne veux pas trop l’utiliser, cela serait risqué », a reconnu l’entraîneur de l’OM. « J’aimerais qu’il soit à 100 % et lui aimerait ne jamais s’être blessé. Mais du point de vue physique, on essaye de le faire revenir le plus tôt. Mais à 100 %, ce n’est pas faisable tout de suite. C’est impossible pour moi de dire quand il sera prêt. « .

Un retour attendu par les supporters

Amine Harit n’est donc pas encore à 100%. Il va falloir patienter encore un peu avant que les supporters retrouvent un de leur chouchou. Surtout que le Marocain était le dynamiteur de cette équipe avant sa blessure. L’an dernier sa première parti de saison était de haut niveau. Et nul doute que les supporters attendent avec impatience le retour de ce joueur au top de sa forme.