OM : « La stratégie de Villas-Boas ne marche pas plus d’un an »

Le style de jeu proposé par l’OM cette saison est inquiétant. Sur RMC, Jonatan McHardy va plus loin et estime que Villas-Boas est un entraineur moyen…

Dans l’After sur RMC, le consultant Jonatan McHardy a estimé qu’André Villas-Boas etait surtout un entraineur charmant avec du charisme. Il doute de ses capacités à proposer du jeu et pense que ce dernier arrive surtout à créer un bon état d’esprit dans son groupe mais que cela ne peut pas marcher plus d’une saison. Le coach portugais est lié avec l’OM jusqu’en juin 2021.

depuis que Villas-Boas est à Marseille, le club n’a fait que cinq bons matchs aboutis dans le jeu

« Garcia, Tuchel et AVB sont des entraîneurs moyens par rapport aux clubs qu’ils ont en main. C’est normal. André Villas-Boas a charmé tout le monde par son charme naturel, mais depuis qu’il est à Marseille, le club n’a fait que cinq bons matchs aboutis dans le jeu. C’est un Elie Baup avec l’accent portugais. Je ne l’ai jamais ciré. J’ai été très sévère avec lui. Il parle bien et il charme. C’est un bon communicant. Sa stratégie, c’était de fédérer le groupe, mais ça ne marche pas plus d’un an »

Jonatan McHardy – Source: RMC (07/10/2020)