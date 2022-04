OM: La VAR finalement présente dès la demie finale face à Feyenoord ?

La Ligue Europa Conférence est la plus petite des coupes d’Europe, et cela se voit. En effet, elle est la seule compétition pour laquelle l’UEFA a décidé de ne pas déployer la VAR lors des matchs de poules dans un premier temps puis lors des rencontres à éliminations directes. Si l’assistance vidéo devait faire son apparition uniquement le soir de la grande finale, elle sera finalement présente un peu plus tôt.

Depuis le début de sa campagne en Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille n’a pas été beaucoup aidé par l’arbitrage, bien au contraire. Avec l’absence de la VAR, l’OM a connu plusieurs injustices, notamment avec deux cartons rouges flagrants sur Amine Harit évités par les joueurs du FC Bâle en huitièmes de finales. Si le dispositif de vérification était en place lors de tous les matchs précédents, cela aurait également évité le litige incompréhensible lors du match retour face à Qarabag. Pour rappel, le buteur des azéries avait inscrit un but de la main volontairement avant d’avouer sa faute après de nombreuses plaintes de Guendouzi et après que son entraîneur lui ai demandé d’admettre son erreur. La VAR n’est pas parfaite, loin de là, mais elle aurait certainement évité ces erreurs lors des précédents matchs. Prévue initialement uniquement pour la finale, l’assistance vidéo fera son apparition un peu plus tôt que prévu.

La VAR présente pour la demie OM-Feyenoord ?

Après plusieurs mois des compétitions, la VAR va enfin faire son apparition en Ligue Europa Conférence. L’UEFA a annoncé que le système d’assistance vidéo à l’arbitrage sera déployé lors des deux demies finales (Feyenoord v Marseille et Leicester v AS Roma) alors qu’elle ne devait être utilisée uniquement lors de la finale à Tirana. Cela fait suite à de nombreuses critiques de la part des clubs participants qui, souvent, se sont plaints des moyens mis en place par l’UEFA pour cette nouvelle compétition européenne. Des discussions quant à l’utilisation de la VAR lors de la prochaine édition de la compétition sont également en cours.