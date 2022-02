OM: La violente explication entre Bafé Gomis et Zinedine Machach !

Ancien joueur de l’OM entre 2016 et 2017, Bafétimbi Gomis n’a joué qu’une seule saison à Marseille. Une année marquée par l’arrivée de McCourt. Il est revenu sur une altercation qu’il a eu avec son ancien coéquipier, Zinédine Machach…

L’Olympique de Marseille a toujours eu du mal à trouver des attaquants dignes de ce nom. En 2016 au début de l’ère McCourt, l’international français Bafetimbi Gomis a été recruté. Après une saison et 24 buts sous le maillot marseillais, l’attaquant n’a pas été conservé.

Pour la chaîne YouTube ColinInterview, il a expliqué le conflit qu’il a eu avec Machach après la rencontre face à Angers (1-1)…

Je l’ai secoué, j’ai tout cassé– Gomis

« Une fois à Angers, on gagnait 2-1 et ils reviennent à 2-2 ou ils gagnent je ne sais plus. Je rentre dans les vestiaires et je pète un plomb. Il y avait un joueur qui s’appelait Zinédine Machach, je l’ai attrapé, je l’ai secoué, j’ai tout cassé. Ça faisait trois qu’il entrait avec nonchalance. Je le secoue et tout, les gardiens me retiennent. J’ai crié « Je vais le tuer, laissez moi ! ». Au final, ils nous sépare dans la douche, et après tout ça les entrainements c’était nickel. On a même commencé à gagner des matchs. » Bafé Gomis— Source: Colinterview (18/02/22)

Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur — GOMIS

Malgré sa seule saison à l’Olympique de Marseille, le joueur passé par Lyon et l’AS Saint-Etienne garde un excellent souvenir du Vélodrome et de ses supporters. Pour fêter ces cinq ans, il a publié un message sur les réseaux sociaux pour prouver son amour pour le club et les Marseillais !

« Il y 5 ans, j’accomplissais l’un de mes rêves en endossant le maillot de l’Olympique de Marseille.Une alliance gagnante qui m’aura permis de me relancer tout en menant l’équipe à la qualification Européenne. Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur ! » Bafetimbi Gomis – Source : Twitter (29/07/21)