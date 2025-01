OM : La vive réaction de Riolo sur la polémique Benatia !

Daniel Riolo a vivement réagi dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport au sujet de la polémique impliquant Mehdi Benatia après le match de Coupe de France entre l’OM et Lille. Pointant une inégalité de traitement entre l’ancien défenseur marocain et le président du LOSC, Olivier Létang, il dénonce un « délit de sale gueule » et appelle à plus de justice dans l’analyse des faits.

Invité à s’exprimer dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au sujet de la polémique entourant Mehdi Benatia à la suite du match de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Lille, mardi dernier. L’analyste sportif a dénoncé un traitement injuste et disproportionné envers l’ancien international marocain, notamment en comparant son cas à celui d’Olivier Létang, président du LOSC.

Il n’y a pas eu d’agression ! (Riolo)

« Quand on analyse ce qu’il se passe au milieu du terrain, on est obligé de constater qu’il y a quasiment un délit de sale gueule concernant Mehdi Benatia », a déclaré Riolo, pointant une disparité dans les réactions et les décisions des officiels. Revenant sur un moment clé des incidents, il a précisé : « Quand tu regardes les images tu vois bien qu’Olivier Létang attrape le bras du quatrième arbitre. Si Benatia fait pareil il finit aux Baumettes (prison de Marseille, ndlr). Il y a un vrai problème. Il n’y a pas eu d’agression. On veut simplement qu les choses soient juste»

