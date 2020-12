OM : Larqué tente de défendre Turpin… ou juste de se payer Villas-Boas ?

Vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a tenté de revenir sur les événements arbitraux de Rennes – OM avec une certaine diplomatie. Une position que ne comprend apparemment pas Jean-Michel Larqué…

Pour rappel, voici la déclaration d’AVB en conférence de presse.

« On a une moyenne de points très désagréable avec Monsieur Turpin. C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité. On a trop de cartons, c’est une chose historique avec l’OM. Il faut alerter parce que ce n’est pas normal. (…) Monsieur Turpin a été très autoritaire, j’attendais plus du meilleur en France. Je l’ai trouvé très distant de nos joueurs et très proches des autres. C’est aussi à lui de faire son autocritique. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (18/12/2020)

Ce n’est pas possible de dire que Clément Turpin influence les résultats de l’OM et qu’il se montre partial

Et voici l’interprétation que Larqué en fait…

« Soit clair, si tu as envie de parler de Turpin, dis les choses comme tu les penses ou ne dis rien. Ne dis pas tout et son contraire. Ce n’est pas possible de dire que Clément Turpin influence les résultats de l’OM et qu’il se montre partial. C’est tout ce que je n’aime pas dans cette intervention. Il pouvait dire qu’avec Turpin, ça ne se passe pas bien et essayer de régler le problème. Il veut gommer ce qu’il a dit auparavant en disant que Turpin est le meilleur. » Jean-Michel Larqué – Source : RMC Sport

En même temps, il n’est pas certain qu’une nouvelle attaque tranchante de Villas-Boas contre l’arbitre ait été de bon aloi dans un contexte déjà tendu entre lui et les arbitres français…