OM: Enorme carton pour le match amical face au FC Sète

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Sète ce dimanche pour le second match amical de la période estivale ! Les hommes de Sampaoli sortent victorieux grâce à un but de Bamba Dieng et un penalty transformé par Dimitri Payet. L’audience

Ce dimanche, Sampaoli a fait confiance à Gerson pour débuter la rencontre face au FC Sète. Second match amical et seconde victoire pour l’Olympique de Marseille grâce à Bamba Dieng et un penalty transformé par Dimitri Payet. Durant cette rencontre, les supporters ont pu assister aux premières minutes de Konrad de la Fuente qui a apporté de la profondeur, de la percussion et de la vitesse sur son côté gauche. Le jeune Bamba Dieng a également montré de belles choses lorsqu’il était sur le terrain avec notamment un but et sa qualité de vitesse.

Un carton d’audience

D’après le compte Twitter du club, plus de 228 523 spectateurs ont suivi la rencontre sur la chaîne Twitch de l’OM.

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION